В Минобороны заявили о детонации боеприпасов в воинской части Владимирской области
В результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов. Об этом 22 апреля сообщили в Минобороны России.
«По предварительной информации пострадавших нет, причина возгорания — нарушение требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами», — говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.
Над ликвидацией возгорания работают пожарные расчеты воинской части и МЧС.
Также по поручению министра обороны Андрея Белоусова сформирована комиссия для установления всех обстоятельств случившегося. По итогам разбирательства виновных должностных лиц привлекут к ответственности.
О взрыве в Киржачском районе Владимирской области стало известно ранее в этот день. Губернатор региона Александр Авдеев сообщил, что на месте происшествия работают ответственные службы.
Позднее сообщалось, что жителей поселков Барсово и Мирный эвакуируют после взрыва. Глава района Елена Карпова призвала сохранять спокойствие и не размещать в социальных сетях непроверенную информацию. МЧС также объявило режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на территории Киржачского района, призвав воздержаться от поездок туда.