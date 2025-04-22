Жителей Барсово эвакуируют после взрыва в Киржачском районе Владимирской области
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- Жителей Барсово эвакуируют после взрыва в Киржачском районе Владимирской области
Жителей поселка Барсово эвакуируют после взрыва в Киржачском районе Владимирской области. Об этом 22 апреля сообщили Единой дежурно-диспетчерской службе района.
«Всех жителей Барсова сейчас эвакуируют в школы №6 и №7 в поселке Красный Октябрь Киржачского района», — процитировал ТАСС ЕДДС.
О взрыве в Киржачском районе Владимирской области стало известно ранее в этот день. Губернатор региона Александр Авдеев сообщил, что на месте происшествия работают ответственные службы.
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