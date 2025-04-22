Губернатор Владимирской области сообщил о взрыве в Киржачском районе
В Киржачском районе Владимирской области произошел взрыв. Об этом 22 апреля сообщил губернатор региона Александр Авдеев.
«В Киржачском районе произошел взрыв. На месте работают ответственные службы», — написал он в своем Telegram-канале.
Авдеев попросил жителей воздержаться от распространения каких-либо сведений о происшествии до того, как будут озвучены проверенные официальные данные. Он напомнил, что законом предусмотрены штрафы за распространение недостоверной информации.
21 апреля стало известно о взрыве в хуторе Калач Лискинского района Воронежской области. В пресс-службе следственного управления (СУ) Следственного комитета (СК) России сообщили, что сдетонировал боеприпас, принадлежавший местному жителю. В результате ЧП погибли два человека, еще трое получили ранения.