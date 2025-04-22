На территории Киржачского района Владимирской области объявили ЧС
На территории Киржачского района Владимирской области объявлена чрезвычайная ситуация (ЧС) после информации о взрыве. Об этом 22 апреля сообщается в официальном приложении МЧС.
«ЧС объявлена на территории Киржачского района Владимирской области», — говорится в сообщении.
В МЧС также призвали воздержаться от поездок в Киржачский район.
О взрыве в Киржачском районе Владимирской области стало известно ранее в этот день. Губернатор региона Александр Авдеев сообщил, что на месте происшествия работают ответственные службы.
Позднее сообщалось, что жителей поселков Барсово и Мирный эвакуируют после взрыва. Главы района Елена Карпова призвала сохранять спокойствие и не размещать в социальных сетях непроверенную информацию.