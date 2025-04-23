Губернатор Владимирской области рассказал об ущербе после детонации боеприпасов

В населенных пунктах Киржачского района после детонации боеприпасов больших разрушений не зафиксировано. Об этом 23 апреля сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

«Утром объехали с коллегами населенные пункты в зоне ЧС, оценили ущерб. Побывали на производственном предприятии, где есть незначительные повреждения», — написал он в соцсети «ВКонтакте».

Авдеев также отметил, что больших разрушений не зафиксировано, в домах и квартирах в основном выбиты стекла.

Детонация боеприпасов произошла 22 апреля в результате возгорания на территории воинской части, сообщили в Минобороны России. Причиной пожара назвали нарушение требований безопасности при проведении работ со взрывчатыми материалами.

Позднее стало известно, что из-за происшествия пострадали четыре человека, из них трое были госпитализированы.