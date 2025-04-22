В Москве стартовала конференция для блогеров «Блогерконф 2025»
Большая конференция для блогеров «Блогерконф 2025» стартовала в Москве во вторник, 22 апреля.
«У нас очень простая задача — сделать так, чтобы тот контент, который блогеры дают, был не только интересным, но и максимально полезным», — подчеркнул на церемонии открытия руководитель фракции «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев.
На конференции блогеры смогут поделиться своим опытом, рассказать об особенностях работы с аудиторией и трендах в создании контента. Отмечается, что особое внимание на конференции уделили вопросам этики.
Также для участников конференции проведут онлайн-курс, на котором будут затронуты вопросы создания контента с использованием нейросетей.
Ранее в апреле сообщалось о том, что в парке «Зарядье» в Москве прошел федеральный форум профессионалов креативных индустрий ArtMasters. В рамках деловой программы свой вклад в экономику обсудили крупнейшие игроки медиарынка, производители контента и представители творческих профессий.