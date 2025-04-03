В Москве начал работу первый федеральный форум креативных индустрий ArtMasters

Первый федеральный форум профессионалов креативных индустрий ArtMasters открылся 3 апреля в парке «Зарядье» в Москве. Он будет проходить в течение трех дней.

В рамках деловой программы свой вклад в экономику обсудят крупнейшие игроки медиарынка, производители контента и представители творческих профессий. В современном мире в креативных работниках нуждается не только сфера искусства, поэтому один из актуальных вопросов — кадровый.

По словам заместителя председателя комитета Государственной думы по науке и высшему образованию Екатерины Харченко, 40% людей, обладающих креативным мышлением, необходимы на уже созданных рабочих местах.

«А в создаваемых отраслях, таких как беспилотные летательные аппараты, авиационная отрасль, сфера IT, отрасль, связанная с искусственным интеллектом, нужны 70% людей, которые обладают креативным мышлением», — отметила Харченко.

На ArtMasters прибыли представители всех регионов России. Для молодых участников форум — это шанс обменяться опытом, найти полезные контакты и научиться новому у профессионалов. В списке спикеров — композитор Игорь Матвиенко, режиссер Карен Шахназаров, актер Владимир Машков и другие.

В декабре 2024 года в кластере «Ломоносов» Инновационного научно-технологического центра МГУ им. М.В. Ломоносова «Воробьевы горы» состоялся межгосударственный форум «Промышленность нового времени», который привлек более тысячи компаний и 70 спикеров. Мероприятие стало единой площадкой для диалога власти и бизнеса, обсуждения национальных проектов и высокотехнологичных продуктов в сфере искусственного интеллекта для промышленности. Форум посетило 2 тыс. гостей, и еще 18 тыс. следили за трансляцией события онлайн.