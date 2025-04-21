Землетрясение магнитудой 4,2 зафиксировали в Дагестане

Землетрясение, магнитуда которого составила 4,2, произошло в Ахтынском районе Дагестана. Об этом 21 апреля проинформировала пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Как говорится в публикации, размещенной на сайте ведомства, глубина землетрясения составила 10 км.

Толчки на поверхности не ощущались. Жертв и разрушений в результате землетрясения не зафиксировали.

В этот же день, 21 апреля, на северо-западе Азербайджана зафиксировали землетрясение магнитудой 4,0. Информации о пострадавших не поступало.