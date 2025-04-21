В Азербайджане зафиксировали землетрясение магнитудой 4,0

На северо-западе Азербайджана зафиксировали землетрясение магнитудой 4,0. Об этом 21 апреля свидетельствуют данные на сайте республиканского центра сейсмологической службы АН Азербайджана.

Подземные толчки были отмечены в 08:31 по местному времени (07:31 мск). Подчеркивается, что очаг землетрясения залегал на глубине около 17 км около Шекинского и Огузского районов.

На данный момент информации о пострадавших не поступало.

Накануне на филиппинском острове Минданао зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5. Очаг землетрясения был зафиксирован на глубине около 15 км, в 105 км от города Коронадал.