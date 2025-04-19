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Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на Филиппинах

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Фото: Global Look Press/Muhammad Fauzy
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На филиппинском острове Минданао зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5. Об этом 19 апреля сообщили на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Как сообщается, очаг землетрясения был зафиксирован на глубине около 15 км, в 105 км от города Коронадал с населением около 125 тыс. человек.

Уточняется, землетрясение не должно вызвать существенных разрушений.

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16 апреля на филиппинском острове Минданао также зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6. Очаг находился на глубине 31 км.

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