Собянин назвал день Пасхи символом торжества веры

Пасха, которую в это воскресенье отмечают миллионы православных христиан, ознаменованием «победы жизни и торжества веры». Такое мнение высказал мэр Москвы Сергей Собянин, поздравляя православных жителей столицы с праздником.

«Пасха дарит нам свет и надежду, настраивает на чистоту помыслов и благие дела», — написал он в своем Telegram-канале. Атмосфера любимого праздника «наполняет столичные храмы, улицы, площади и дома москвичей», а создавать ее помогают благотворительный фестиваль «Пасхальный дар» и музыкальный Московский Пасхальный фестиваль, добавил Собянин.

Эти события сочетают в себе «традиции и современность, духовные ценности и помощь людям», подчеркнул градоначальник.

Он пожелал всем москвичам, их родным и близким здоровья, душевного тепла и благополучия.

Ранее в воскресенье всех православных христиан с праздником Пасхи поздравил президент России Владимир Путин. «В дни пасхальных торжеств с глубоким удовлетворением хочу отметить, что сегодня, как и во все времена, Русская православная церковь, другие христианские конфессии играют большую, вдохновляющую роль в укреплении общественного согласия и взаимопонимания между людьми», — говорится в обращении главы государства, опубликованном на сайте Кремля.