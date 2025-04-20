Путин в поздравлении с Пасхой указал на укрепление церковью согласия в обществе
Президент России Владимир Путин поздравил всех православных христиан с праздником Пасхи. Обращение главы государства опубликовано 20 апреля на сайте Кремля.
«В дни пасхальных торжеств с глубоким удовлетворением хочу отметить, что сегодня, как и во все времена, Русская православная церковь, другие христианские конфессии играют большую, вдохновляющую роль в укреплении общественного согласия и взаимопонимания между людьми», — указал президент.
Глава государства добавил, что РПЦ и другие ветви, кроме прочего, помогают воспитанию молодежи и укреплению семейных ценностей. Старания религиозных организаций, которые направлены на помощь защитникам Отечества и их близких, заслуживают наиболее искреннего признания.
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