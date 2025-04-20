Праздник Светлой Пасхи встретили в храме Христа Спасителя

Торжественная служба, проведенная Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, завершилась в храме Христа Спасителя. Видео в воскресенье, 20 апреля, публикуют «Известия».

Праздничная служба началась с крестного хода, отдающего дань шествию жен-мироносиц, которые шли накануне рассвета ко гробу Иисуса Христа.

После в соборе прошли пасхальная заутреня и Божественная литургия.

Сейчас в храме Христа Спасителя продолжается причащение верующих.

19 апреля Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел вечерню с чтением 15 паремий и Божественную литургию святителя Василия Великого в храме Христа Спасителя в Москве. Также патриарх освятил пасхальную снедь — куличи и яйца.

Благодатный огонь сошел в храме ранее в этот день. Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) получила Благодатный огонь в иерусалимском храме Гроба Господня и доставила его в Россию.