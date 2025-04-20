Военнослужащие полевого хлебозавода организовали выпечку куличей на Пасху

Военнослужащие полевого хлебозавода группировки войск «Центр» организовали выпечку куличей в канун Пасхи. Об этом 20 апреля сообщила пресс-служба Минобороны России.

«В канун Светлой Пасхи военные — пекари группировки войск «Центр» испекли праздничные куличи для бойцов, выполняющих боевые задачи на передовой и в тыловых районах зоны проведения специальной военной операции», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что выпечку приготовили исключительно из натуральных ингредиентов: муки, сахара, сливочного масла, молока. При этом кулинары испекли куличи как традиционной формы, так и в виде обычной буханки хлеба.

«После приготовления пасхальных куличей военных хлебопеков посетил военный священник, который провел ритуал освещения праздничного угощения. Далее пасхальные куличи будут доставлены к передовым подразделениям и переданы военнослужащим», — рассказали в Минобороны.

19 апреля в подземном православном храме группировки войск «Центр» освятили куличи, после освящения их загрузят в транспорт и отправят на передовую.

Ранее в этот день «Известия» начали онлайн-трансляцию пасхальной службы в храме Христа Спасителя в Москве. Литургия проходила под руководством предстоятеля Русской православной церкви — Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.