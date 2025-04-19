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Военная комендатура ДНР в преддверии Пасхи привезла в Авдеевку куличи
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В подземном православном храме группировки войск «Центр» освятили куличи

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В подземном православном храме группировки войск «Центр» освятили куличи, после освящения их загрузят в транспорт и отправят на передовую. Кадры из храма 19 апреля показали «Известия».

Куличи изготовлены бойцами из разных подразделений. Но рецепты, судя по внешнему виду, достаточно одинаковы: это особое тесто, обязательно внутри есть изюм и сверху — посыпка.

«Все традиции, связанные с Пасхой, мы обязательно почитаем. И одна из таких традиций — это выпекать куличи, красить яйца, поздравлять друг друга, дарить друг другу пасхальную радость», — рассказал старший мобильной группы духовенства группировки войск «Центр», иерей Роман Чебоненко корреспонденту «Известий» Александру Сафиулину.

По его словам, освящение куличей — это обязательный момент, потому что такой хлеб можно испечь в любой день, но вот молитвы, которые читаются на освящении, произносятся только в преддверии Пасхи и на Пасху.

«Поэтому хлеб приобретает уже особую силу, становится благодатным хлебом», — рассказал иерей.

Он добавил, что торжество можно совершить в любом месте — в блиндаже, окопе или даже в Центральном кафедральном соборе.

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Ранее в этот день сотрудники военной комендатуры Донецкой Народной Республики (ДНР) и представители организации «Народная дружина» привезли в Авдеевку праздничные куличи. Их освятили в городе и подарили жителям в преддверии Пасхи.

Корреспондент «Известий» Евгений Быковский отметил, что в городе восстанавливают жилые дома и инфраструктуру, в том числе и храм Марии Магдалины, где проходило освящение праздничной снеди.

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