Пасхальная служба в Храме Христа Спасителя. Трансляция

Пасхальная служба проходит в ночь на 20 апреля. Богослужения в церквях начинаются вечером Великой субботы, 19 апреля, после 23:00 и продлятся до трех часов ночи. «Известия» ведут онлайн-трансляцию из храма Христа Спасителя в Москве.

Литургия проходит под руководством предстоятеля Русской православной церкви — Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

В 2025 году трансляция пасхального богослужения в храме Христа Спасителя проходит уже в 35-й раз. Она будет доступна на сайте «Известий». Службу также покажут на федеральных телеканалах. Посмотреть ее в записи можно будет на сайте Московского патриархата.

Впервые в прямом эфире пасхальное богослужение показали в 1991 году. Таким образом представители православной церкви хотели привлечь новых прихожан, а также поделиться красотой одной из самых торжественных и радостных служб в году. Сегодня благодаря современным технологиям верующие могут присоединиться к празднованию Воскресения Господня из любой точки мира, даже сели у них возможности лично присутствовать в храме.

Ранее в субботу в храме Воскресения Христова в Иерусалиме, где расположен Горб Господень, произошло одно из главных пасхальных чудес — Схождение Благодатного огня. Прямая трансляция этого события также доступна на сайте «Известий».

Ранее «Известия» рассказывали, как подготовиться к Пасхе и когда печь кулич. Куличи нужно не только испечь, но и освятить, это обычно делают позднее — в Великую субботу вечером или уже в сам день Пасхи. В некоторых церквях освятить куличи можно и сразу после службы в ночь с субботы на воскресенье.

16 апреля шеф-кондитер Palmira Art Мария Преображенская рассказала «Известиям», как правильно выбрать кулич и творожную пасху для праздничного стола. По словам эксперта, при покупке кулича необходимо обратить внимание на внешний вид. Он должен быть ровным, не мятым, не деформированным.