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Подготовка к Пасхе в Страстную неделю: когда печь куличи, красить яйца, убирать в доме

«Известия» рассказывают, как подготовиться к Пасхе и когда печь кулич
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Праздник Светлого Христова Воскресения — главный день в году для всех православных христиан. Пасха — это не только радость духовного обновления, но и время особых традиций, к которым нужно подготовиться заранее. В 2025 году Пасха отмечается 20 апреля. Вся Страстная неделя, предшествующая ей, наполнена сакральным смыслом. Когда нужно печь куличи, красить яйца, убирать в доме, и какие дни лучше посвятить молитве, а не делам — в материале «Известий».

Когда печь куличи на Пасху в 2025 году

Куличи традиционно пекут в последние дни перед Пасхой, чтобы они были свежими к праздничному столу. В 2025 году лучшими днями для выпечки куличей считаются:

Четверг, 17 апреля, Великий (Чистый) четверг;

Суббота, 19 апреля, Великая суббота.

Самым благоприятным и «каноничным» днем считается Чистый четверг. В 2025 году это 17 апреля.

В этот день не только очищают себя и жилище, но также начинают печь куличи и красить яйца. Считается, что этот день нужно провести в хорошем расположении духа и с чистыми помыслами, потому что мысли обязательно «передадутся» выпечке.

Куличи нужно не только испечь, но и освятить, это обычно делают позднее — в Великую субботу вечером или уже в сам день Пасхи. В некоторых церквях освятить куличи можно и сразу после службы в ночь с субботы на воскресенье.

Когда красить яйца на Пасху

Крашеные яйца — символ Христова Воскресения, гроба Господня и жизни, поскольку они твердые снаружи, но хранят жизнь внутри.

Для покраски традиционно используется красный цвет как символ крови Христа и вместе с тем это цвет радости победы жизни над смертью — Воскрешения. Но сегодня популярны и другие натуральные и пищевые красители, а также различные техники декора.

Покрасить яйца можно и позднее, например, в Великую субботу, 19 апреля.

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Когда убирать в доме в Страстную неделю в 2025 году

Уборка дома перед Пасхой имеет не только гигиеническое, но и духовное значение — дом очищается от всего плохого, готовится к встрече праздника Воскресения.

Лучшее время для генеральной уборки:

Понедельник–среда, 14–16 апреля 2025 года — в эти дни можно убирать, стирать, мыть окна, выносить мусор, приводить всё в порядок;

Чистый четверг, 17 апреля, — символическое завершение уборки, очищение не только дома, но и души. В этот день принято принимать душ.

После Чистого четверга генеральную уборку лучше не проводить. В пятницу и субботу — дни особого молитвенного настроя и тишины.

Когда посещать богослужение в Пасхальную неделю

Верующие стараются посещать храм в течение всей Пасхальной недели. Праздничные литургии проводятся каждый день. Но главным событием, конечно, считается ночное Пасхальное богослужение:

Полуношница с 19 на 20 апреля начинается около 23:00 или чуть позже;

Крестный ход — символ перехода от языческого невежества к свету учения Христа, начинается либо в 23:45, либо непосредственно в полночь;

Заутреня и литургия — часть богослужения, следующая за крестным ходом. Она начинается с великой ектении и включает в себя кульминацию праздника — христосование. После христосования читается «Огласительное слово» святого Иоанна Златоуста, Евангелие, и, наконец, происходит причащение.

В какие дни Страстной седмицы нельзя ничего делать

Некоторые дни Страстной недели особенно строгие — это время скорби, размышлений и духовного сосредоточения.

В течение всей недели строжайше запрещено:

— устраивать гулянья и торжества или принимать в них участие;

— развязывать ссоры и конфликты, ругаться и помышлять о греховном;

— употреблять алкоголь.

В 2025 году особое внимание следует уделить дням:

Страстная пятница (18 апреля) — день распятия Иисуса Христа, в этот день нельзя:

— веселиться, включать громкую музыку;

— заниматься хозяйственными делами (уборка, стирка, рукоделие);

— работать, если есть возможность отложить;

— готовить что-то сложное, пища в этот день должна быть максимально простой или вовсе отсутствовать до вечера.

Великая суббота (19 апреля) — день покоя и ожидания Воскресения.

В этот день желательно избегать тяжелой физической работы, но можно заниматься последними приготовлениями к Пасхе, в том числе — освящением еды.

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