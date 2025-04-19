Военная комендатура ДНР в преддверии Пасхи привезла в Авдеевку куличи

Сотрудники военной комендатуры Донецкой Народной Республики (ДНР) и представители организации «Народная дружина» привезли в Авдеевку праздничные куличи, которые подарили жителям города в преддверии Пасхи. Кадры с раздачи праздничной снеди 19 апреля показали «Известия».

«Мы совместно с молодежной организацией «Народная дружина» приехали сюда, чтобы поздравить жителей с наступающим праздником Пасхи впервые с момента освобождения города», — рассказал военный из комендатуры ДНР.

Корреспондент «Известий» Евгений Быковский сообщил, что отец Андрей отслужил службу в храме, освятил куличи и сейчас отравится по Авдеевке раздавать освященные праздничные куличи жителям.

Он отметил, что в городе восстанавливают жилые дома и инфраструктуру, в том числе и храм Марии Магдалины, где проходило освящение праздничной снеди. Быковский указал, что ситуация в Авдеевке остается напряженной, несмотря на освобождение города от боевиков киевского режима.

Ранее в этот день патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел вечерню с чтением 15 паримий и Божественную литургию святителя Василия Великого в храме Христа Спасителя в Москве. Также патриарх освятил пасхальную снедь — куличи и яйца.

Кроме того, 19 апреля в храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) получила Благодатный огонь в иерусалимском храме и направилась в аэропорт «Бен-Гурион», чтобы доставить огонь в Россию.