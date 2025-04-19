Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

Благодатный огонь сошел 19 апреля в храме Гроба Господня в Иерусалиме.

Огонь сходит в Кувуклии — гробнице в скале, которая почитается как место погребения и воскресения Иисуса Христа. Церемония начинается у каменной плиты, на которую когда-то было уложено его тело.

Схождение Благодатного огня является символом веры в христианстве. Это событие олицетворяет триумф жизни над смертью, надежду на обновление и торжество правды над ложью.

В настоящее время делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) получила Благодатный огонь в иерусалимском храме Гроба Господня и направляется в аэропорт «Бен-Гурион», чтобы доставить огонь в Россию.

С 2003 года Фонд Андрея Первозванного доставляет Благодатный огонь в Россию. В 2025 году святыню можно будет увидеть в храме Христа Спасителя и еще в 15 московских храмах. В течение всей Светлой седмицы верующие смогут возжечь от нее свои лампады.