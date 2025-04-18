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В СФ отреагировали на слова Уиткоффа о признании новых регионов РФ

Сенатор Климов: в вопросе признания новых территорий РФ торг неуместен
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Фото: TASS/POOL/LUDOVIC MARIN
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Слова спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа, который допустил признание не всех новых территорий РФ, можно прокомментировать фразой «Торг здесь неуместен». Об этом 18 апреля «Известиям» заявил заместитель представителя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

17 апреля спецпосланник президента США Стив Уиткофф в интервью газете The Wall Street Journal заявил, что темой переговоров во время его визита в РФ был территориальный вопрос в контексте урегулирования конфликта на Украине. При этом он подчеркнул, что «Украина может меньше заботиться о некоторых регионах, которые являются русскоязычными».

Сенатор процитировал роман Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев», где фразу «Торг здесь неуместен» произносит персонаж Ипполит Матвеевич.

«Наша конституция содержит полный перечень входящих в состав РФ субъектов федерации, причем в полном объеме каждого субъекта. И она же запрещает и торговлю нашими территориями, и какое-либо иное отторжение от территорий России ее суверенной земли», — сказал Климов.

Он также отметил, что киевскому режиму всегда было всё равно на своих граждан, в том числе и на русскоговорящее население.

Сенатор подчеркнул, что российские власти, в свою очередь, проявляют заботу о населении РФ.

Сделка США с Украиной и предупреждение о срыве переговоров. Что пишут СМИ

Уиткофф посетил РФ 11 апреля, в тот день он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге, темой переговоров были аспекты украинского урегулирования. 15 апреля спецпосланник американского президента заявил, что Соединенные Штаты продвигаются вперед по заключению сделки с РФ об урегулировании.

17 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), а также Херсонская и Запорожская области являются неотъемлемой частью РФ.

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