Сделка США с Украиной и предупреждение о срыве переговоров. Что пишут СМИ

США и Украина готовятся к заключению соглашения о полезных ископаемых и уже подписали меморандум о намерениях. Параллельно Белый дом предлагает России снятие санкций. При этом госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в скором времени переговоры о прекращении огня в зоне конфликта могут прекратиться. Что пишут СМИ о ходе мирных переговоров — в дайджесте «Известий».

CNN: Рубио предупредил о прекращении переговоров по Украине

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что если положить конец боевым действиям на Украине невозможно, Соединенным Штатам следует отказаться от своих усилий и «двигаться дальше». По его словам, окончательно определиться с продолжением переговоров будет возможно в течение нескольких дней.

CNN «Президент [Дональд Трамп] провел 87 дней на самом высоком уровне этого правительства, неоднократно предпринимая усилия, чтобы завершить эту <военную операцию>. Сейчас мы подходим к моменту, когда нам нужно решить и определить, возможно ли это вообще или нет. Вот почему мы взаимодействуем с обеими сторонами», — [сказал он].

Комментарии прозвучали на следующий день после того, как Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф встретились с европейскими и украинскими союзниками в Париже. Согласно отчету Госдепартамента, составленный США план мирного урегулирования получил «обнадеживающий прием» на переговорах, однако подробности плана не приводятся. Рубио также переговорил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и передал тот же план, говорится в отчете.

Reuters: Украина и США подписали меморандум о сделке по ископаемым

Киев и Вашингтон подписали меморандум в качестве первого шага к заключению соглашения о разработке минеральных ресурсов на Украине. Об этом сообщила первый вице-премьер Украины, министр экономики Юлия Свириденко. Она добавила, что подписанный в четверг меморандум о намерениях прокладывает путь к соглашению об экономическом партнерстве и созданию инвестиционного фонда для восстановления Украины.

Reuters Подписание состоялось после того, как официальные лица в Киеве попытались восстановить отношения после инцидента в Овальном кабинете, признав, что Украина нуждается в поддержке США <…>. По словам официальных лиц Украины, сделка по добыче полезных ископаемых является частью этих усилий.

Украинская делегация отправилась в Вашингтон в конце прошлой недели для переговоров после того, как Соединенные Штаты предложили новую, более обширную сделку. Первоначальный рамочный пакт был согласован, но так и не был подписан.

Bloomberg: Трамп объявил о скором подписании сделки по минералам с Украиной

Президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет соглашение с Украиной по критически важным полезным ископаемым 24 апреля. Ожидается, что этот шаг позволит Киеву сохранить благосклонность Вашингтона, пока Белый дом стремится добиться быстрого прекращения огня с Россией.

Bloomberg «У нас есть соглашение о минералах, которое, я полагаю, будет подписано в четверг, — сказал Трамп во время встречи с премьер-министром Италии Джорджией Мелони в Овальном кабинете. — И я полагаю, что они будут придерживаться соглашения».

Заявление Трампа позволяет предположить, что обе стороны согласовали контуры соглашения, регулирующего будущие планы по эксплуатации месторождений полезных ископаемых Украины и восстановлению ее инфраструктуры. Трамп потребовал заключения сделки о развитии США и Украины в качестве компенсации за оружие и другую помощь, предоставленную при его предшественнике Джо Байдене.

Bloomberg: Трамп может снять санкции с России для достижения мира на Украине

Пока Трамп пытается договориться о прекращении конфликта на Украине, его администрация одновременно намекнула на смягчение санкций и пригрозила новыми мерами для ускорения процесса. Если Трамп выберет путь смягчения санкций, он сможет отменить почти все меры США по собственной инициативе. Но у него нет полной свободы действий, для отмены самых строгих американских ограничений потребуется одобрение конгресса.

Bloomberg Возможность смягчения санкций используется администрацией Трампа в качестве разменной монеты в ее переговорах с Россией о прекращении <военной операции> на Украине. Помимо мира, здесь также играют роль коммерческие интересы США. Трамп видит экономическую возможность в перезагрузке отношений между Россией и Америкой — сближении, которое не так давно было бы немыслимым.

В качестве альтернативы Трамп мог бы решить сохранить санкции и выдать разрешения или лицензии, которые позволили бы фирмам вести бизнес с целевыми субъектами. Он также мог бы снять надзор за нарушениями санкций. В феврале администрация Трампа закрыла KleptoCapture, международную целевую группу, созданную Байденом для надзора за соблюдением санкций в отношении России.

The Washington Post: американцы разделились во мнении о враждебности России

Доля американцев, считающих Россию «врагом», упала до самой низкой отметки с момента начала конфликта на Украине в 2022 году. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные исследовательским центром Pew Research. Опрос показал, что доля таких американцев снизилась до 50% с 61% в апреле 2024 года и 70% в марте 2022 года.

The Washington Post Смягчение отношения к России было гораздо более заметным среди избирателей-республиканцев: 40% назвали Россию врагом, что ниже показателя в прошлом году в 58% и в марте 2022 года в 69%. 34% американцев в целом теперь называют Россию конкурентом Соединенных Штатов, и только 9% назвали ее партнером.

По данным опроса Pew Research, все меньше американцев считают, что США обязаны помогать Украине защититься от России — 44% по сравнению с 50% после президентских выборов в ноябре. Это снижение обусловлено уменьшением поддержки военных усилий Украины со стороны республиканцев — с 36% до 23%.