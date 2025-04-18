Сделка США с Украиной и предупреждение о срыве переговоров. Что пишут СМИ
США и Украина готовятся к заключению соглашения о полезных ископаемых и уже подписали меморандум о намерениях. Параллельно Белый дом предлагает России снятие санкций. При этом госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в скором времени переговоры о прекращении огня в зоне конфликта могут прекратиться. Что пишут СМИ о ходе мирных переговоров — в дайджесте «Известий».
CNN: Рубио предупредил о прекращении переговоров по Украине
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что если положить конец боевым действиям на Украине невозможно, Соединенным Штатам следует отказаться от своих усилий и «двигаться дальше». По его словам, окончательно определиться с продолжением переговоров будет возможно в течение нескольких дней.
Комментарии прозвучали на следующий день после того, как Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф встретились с европейскими и украинскими союзниками в Париже. Согласно отчету Госдепартамента, составленный США план мирного урегулирования получил «обнадеживающий прием» на переговорах, однако подробности плана не приводятся. Рубио также переговорил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и передал тот же план, говорится в отчете.
Reuters: Украина и США подписали меморандум о сделке по ископаемым
Киев и Вашингтон подписали меморандум в качестве первого шага к заключению соглашения о разработке минеральных ресурсов на Украине. Об этом сообщила первый вице-премьер Украины, министр экономики Юлия Свириденко. Она добавила, что подписанный в четверг меморандум о намерениях прокладывает путь к соглашению об экономическом партнерстве и созданию инвестиционного фонда для восстановления Украины.
Украинская делегация отправилась в Вашингтон в конце прошлой недели для переговоров после того, как Соединенные Штаты предложили новую, более обширную сделку. Первоначальный рамочный пакт был согласован, но так и не был подписан.
Bloomberg: Трамп объявил о скором подписании сделки по минералам с Украиной
Президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет соглашение с Украиной по критически важным полезным ископаемым 24 апреля. Ожидается, что этот шаг позволит Киеву сохранить благосклонность Вашингтона, пока Белый дом стремится добиться быстрого прекращения огня с Россией.
Заявление Трампа позволяет предположить, что обе стороны согласовали контуры соглашения, регулирующего будущие планы по эксплуатации месторождений полезных ископаемых Украины и восстановлению ее инфраструктуры. Трамп потребовал заключения сделки о развитии США и Украины в качестве компенсации за оружие и другую помощь, предоставленную при его предшественнике Джо Байдене.
Bloomberg: Трамп может снять санкции с России для достижения мира на Украине
Пока Трамп пытается договориться о прекращении конфликта на Украине, его администрация одновременно намекнула на смягчение санкций и пригрозила новыми мерами для ускорения процесса. Если Трамп выберет путь смягчения санкций, он сможет отменить почти все меры США по собственной инициативе. Но у него нет полной свободы действий, для отмены самых строгих американских ограничений потребуется одобрение конгресса.
В качестве альтернативы Трамп мог бы решить сохранить санкции и выдать разрешения или лицензии, которые позволили бы фирмам вести бизнес с целевыми субъектами. Он также мог бы снять надзор за нарушениями санкций. В феврале администрация Трампа закрыла KleptoCapture, международную целевую группу, созданную Байденом для надзора за соблюдением санкций в отношении России.
The Washington Post: американцы разделились во мнении о враждебности России
Доля американцев, считающих Россию «врагом», упала до самой низкой отметки с момента начала конфликта на Украине в 2022 году. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные исследовательским центром Pew Research. Опрос показал, что доля таких американцев снизилась до 50% с 61% в апреле 2024 года и 70% в марте 2022 года.
По данным опроса Pew Research, все меньше американцев считают, что США обязаны помогать Украине защититься от России — 44% по сравнению с 50% после президентских выборов в ноябре. Это снижение обусловлено уменьшением поддержки военных усилий Украины со стороны республиканцев — с 36% до 23%.