В Кремле назвали новые регионы неотъемлемой частью России

Донецкая и Луганская Народные Республики (ДНР и ЛНР), а также Херсонская и Запорожская области являются неотъемлемой частью Российской Федерации. Об этом 17 апреля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Эти регионы являются неотъемлемой частью РФ. Поэтому так вопрос ставить невозможно», — сказал Песков на брифинге, отвечая на вопрос о том, является ли передача четырех регионов под контроль России условием для завершения специальной военной операции (СВО).

16 апреля вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что новые российские регионы обладают колоссальным экспортным потенциалом. По его словам, их территории являются зонами с активно развитым сельскохозяйственным производством и экономикой.

Президент России Владимир Путин в ноябре 2023 года заявил, что новые регионы не являются новыми для российского государства, они исторически были территориями РФ. Таким образом глава государства прокомментировал предложение называть данные территории новыми старыми регионами.