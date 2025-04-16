Оверчук отметил колоссальный экспортный потенциал новых регионов РФ
Новые российские регионы обладают колоссальным экспортным потенциалом. Об этом 16 апреля заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
«[Эти территории] обладают колоссальным потенциалом, колоссальным экспортным потенциалом», — отметил он в ходе выступления в Совете Федерации.
По его словам, территории новых регионов в том числе являются зонами с активно развитым сельскохозяйственным производством и экономикой. Оверчук отметил, что РФ поддерживает продвижение регионов на внешних рынках.
Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в ходе рабочей встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко 28 января назвал приоритетные направления работы в новых регионах России. По его словам, особое внимание уделено комплексному развитию и формированию единого экономического пространства Приазовья.
Глава ДНР также отметил, что в том числе предусмотрена работа по сокращению дефицита квалифицированных кадров, восстановлению жилья и объектов инфраструктуры, развитию металлургии и машиностроения, реализации инвестпроектов в угольной промышленности, а также развитию туризма и сельского хозяйства.