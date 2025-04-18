WSJ рассказала об обсуждении вопроса территорий во время визита Уиткоффа в РФ
Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время своего визита в Россию обсуждал «вопрос территорий» в контексте урегулирования конфликта на Украине. Об этом 17 апреля сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).
«Уиткофф предположил, что Украина может меньше заботиться о некоторых регионах, если они являются русскоязычными», — говорится в материале.
По данным издания, спецпосланник считает, что этот вопрос может быть решен частично, уточняет «Газета.Ru».
Визит Уиткоффа в Россию состоялся 11 апреля, в тот день он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Уточнялось, что темой переговоров были аспекты украинского урегулирования. Позднее, 15 апреля, Уиткофф заявил, что Соединенные Штаты продвигаются вперед по заключению сделки с РФ об урегулировании.
В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 17 апреля заявил, что Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), а также Херсонская и Запорожская области являются неотъемлемой частью РФ.