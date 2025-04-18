В Челябинской области загорелся склад лакокрасочной продукции на 600 «квадратах»
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- В Челябинской области загорелся склад лакокрасочной продукции на 600 «квадратах»
В городе Миасс Челябинской области горит склад лакокрасочной продукции. Об этом 18 апреля сообщили в пресс-службе МЧС России.
«Площадь пожара — 600 кв. м», — уточнили в Telegram-канале ведомства.
По информации МЧС, самостоятельно из цеха эвакуировались 45 человек. На месте работают 36 сотрудников и 11 единиц техники.
Ранее в этот день сообщалось, что на складе в Мытищах Московской области на площади 1,8 тыс. кв. м произошло сильное возгорание. Сотрудники МЧС локализовали пожар в 03:26 мск.