В Мытищах на площади 1,8 тыс. кв. м загорелся склад
На складе в Мытищах на площади 1,8 тыс. кв.м произошло сильное возгорание. Об этом в пятницу, 18 апреля, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
«В Мытищах горит здание склада на 1,8 тыс. квадратах. На месте работают 54 сотрудника и 17 единиц техники», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Сотрудники МЧС локализовали пожар в 03:26 мск.
Ранее, 17 апреля, в Краснодарском крае из-за пожара в жилом доме погиб ребенок. Одна из возможных причин происшествия — неисправная работа электрооборудования.