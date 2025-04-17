Ребенок погиб из-за пожара в Краснодарском крае
В Краснодарском крае в результате пожара в жилом доме погиб ребенок. Об этом 16 апреля сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.
Уточняется, что площадь пожара составила 60 кв. м. Для ликвидации возгорания были задействованы 17 человек личного состава и пять единиц спецтехники.
Одна из возможных причин происшествия — неисправная работа электрооборудования.
15 апреля в результате пожара в жилой квартире в Новочеркасске на Севастопольской улице пострадали 76-летняя женщина и четверо маленьких детей. Отмечается, что сотрудники спасательных служб вынесли ребенка из горящей квартиры, а также ликвидировали возгорание на 15 кв. м. Уточняется, что все пострадавшие были госпитализированы в медицинское учреждение с отравлением из-за продуктов горения.