В результате пожара в Новочеркасске пострадали пять человек
В результате пожара в жилой квартире в Новочеркасске на Севастопольской улице пострадали 76-летняя женщина и четверо маленьких детей. Об этом 16 апреля сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Ростовской области.
«Огонь вспыхнул в детской комнате. Женщина успела вывести троих внуков на улицу, в том числе десятимесячную девочку. Однако в квартире остался мальчик 2023 года рождения», — указано в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что сотрудники спасательных служб вынесли ребенка из горящей квартиры, а также ликвидировали возгорание на 15 кв. м. Уточняется, что все пострадавшие были госпитализированы в медицинское учреждение с отравлением из-за продуктов горения. В МЧС добавили, что к тушению были привлечены 20 сотрудников и пять единиц техники.
На данный момент причины пожара выясняются.
Ранее в этот день в Самарской области в результате возгорания камыша и сухой растительности в Волжском районе из детского сада были эвакуированы 336 человек. Отмечается, что эвакуация из учреждения проводилась из-за сильного задымления.