В Самарской области из-за природного пожара из детсада эвакуировали 336 человек
В Самарской области в результате возгорания камыша и сухой растительности в Волжском районе из детского сада было эвакуировано 336 человек. Об этом 16 апреля сообщили в пресс-службе главного управления МЧС РФ по области.
Отмечается, что эвакуация из учреждения проводилась из-за сильного задымления.
«Из-за сильного задымления эвакуированы 336 человек из детского сада, расположенного рядом», — указано в Telegram-канале ведомства.
В МЧС России также рассказали, что пожар был локализован на площади 0,45 га, а на месте работают 70 сотрудников и 26 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.
Ранее в этот день в Тандинском районе Республики Тыва из-за масштабного лесного пожара введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). По данным властей, огнем охвачена территория общей площадью 354 г вблизи населенных пунктов Кызыл-Арыг, Арыг-Бажы и Сой. На месте работают спасательные и противопожарные службы.