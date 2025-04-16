В Тыве ввели режим ЧС из-за крупного лесного пожара
Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в Тандинском районе Республики Тыва из-за масштабного лесного пожара. Об этом 16 апреля сообщила районная администрация.
«Уставом муниципального образования ввести режим ЧС в лесах муниципального района «Тандинский кожуун» с полным запретом на посещение лесов», — написала администрация в соцсети «ВКонтакте».
По данным властей, огнем охвачена территория общей площадью 354 г вблизи населенных пунктов Кызыл-Арыг, Арыг-Бажы и Сой. Ситуацию осложняют высокая дневная температура, отсутствие осадков и сильный ветер. На месте работают спасательные и противопожарные службы.
7 апреля в Забайкальском крае был введен режим ЧС регионального характера в связи с лесными пожарами. Уточнялось, что почти все лесные пожары в Забайкалье с начала года произошли по вине человека.