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Дело о наезде трамвая на школьников в Челябинске передали в суд

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В Челябинске завершено расследование уголовного дела в отношении водителя трамвая, который сбил двух школьников на проспекте Победы. Об этом ИА «Ура.ру» сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении водителя, который обвиняется по ч. 1 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим трамваем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»), — говорится в сообщении.

Наезд произошел 20 января 2025 года на пересечении проспекта Победы и улицы Молдавской. Трамвай, следовавший по маршруту №22, сбил пешеходов, которые пересекали дорогу на зеленый сигнал светофора. Двоих школьников, один из которых был на велосипеде, отбросило. Травмы одного из подростков позже были квалифицированы как причинившие тяжкий вред здоровью.

По данным информагентства, управляла вагоном 63-летняя женщина. Материалы уголовного дела, по которому она проходит фигурантом, переданы в Калининский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

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