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Политолог допустил продолжение протестов в Сербии при новом правительстве

Политолог Мезюхо: протесты в Сербии могут продолжиться при новом правительстве
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Фото: REUTERS/Zorana Jevtic
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После назначения нового правительства протесты в Сербии могут продолжиться, так как оппозиция будет добиваться отставки президента страны Александра Вучича по «методичке» «цветных революций». Об этом 17 апреля «Известиям» заявил политолог Иван Мезюхо.

По словам Мезюхо, назначение беспартийного человека, врача Джуро Мацута на пост премьер-министра Сербии — это попытка поставить во главе правительства технократа, который будет заниматься социально-экономическим развитием республики, а не ее политическими вопросами.

«Оппозиция в любом случае будет выражать и дальше свое недовольство этим новым кадровым назначением, так как цель оппозиции убрать Вучича с поста президента страны и переформатировать власть под себя по примеру того, как это происходило в странах, где совершались так называемые цветные революции», — сказал политолог.

Он также предрек для Мацута нелегкое премьерство.

«Оно также будет сопряжено с конфликтами с оппозиционной средой, хотя, вероятнее всего, нынешний глава правительства Сербии будет минимально заниматься политикой, отдавая эту сферу деятельности непосредственно главе государства», — заключил эксперт.

В Сербии новым премьером стал профессор медицины. Что нужно знать

Накануне парламент Сербии утвердил новое правительство, его главой стал Джуро Мацут — профессор медицины, который официально не является членом какой-либо политической партии. Мацута называют компромиссной фигурой, которая устроила бы Евросоюз (ЕС).

Антиправительственные протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после событий ноября 2024 года, когда 15 человек погибли в результате обрушения навеса железнодорожного вокзала в Нови-Саде. Вскоре после трагедии премьер-министр страны Милош Вучевич и еще несколько политиков подали в отставку.

Бывший вице-премьер страны Александр Вулин 8 марта 2025 года заявил, что Запад использует протесты студентов и оппозиционеров в Сербии, чтобы в дальнейшем столкнуть Белград с Москвой. Также он заявлял о подготовке Брюсселем проекта по свержению Вучича.

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