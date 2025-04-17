В Сербии новым премьером стал профессор медицины. Что нужно знать

Новым премьер-министром Сербии стал Джуро Мацут. Он является профессором медицины и до последнего времени не был активно вовлечен в политику. Мацут не включил в состав правительства пророссийского политика Александра Вулина, в связи с чем его называют компромиссной фигурой, которая устроит Евросоюз. Что известно о новом главе кабмина — в материале «Известий».

Что известно о новом премьере Сербии

• Большая часть биографии Мацута связана с медициной. Он окончил медицинский факультет Белградского университета и получил докторскую степень в 1999 году, специализируясь на исследованиях в области эндокринологии. С 2013 года он занимал должность профессора в родном университете. Как ученый Мацут является экспертом по синдрому поликистозных яичников и нейроэндокринным опухолям. С 2020 по 2024 год он входил в исполнительный комитет Европейского общества эндокринологии и занимал пост казначея организации.

• В 2023 году Мацут вошел в список общественных деятелей, которые поддержали на парламентских выборах Сербскую прогрессивную партию, основанную президентом страны Александром Вучичем. В январе 2025 года он выступил на митинге, посвященном основанию Движения за народ и государство — объединения ряда партий, выступающих в поддержку Вучича. Позднее он вошел в число учредителей нового движения.

• Мацут официально не является членом какой-либо партии. При этом его родственники имеют связи с руководством Сербской прогрессивной партии.

• 6 апреля Вучич объявил, что выдвинул Мацута на должность нового премьер-министра и доверил ему формирование нового кабинета министров. Через 10 дней он был официально назначен главой правительства и стал четвертым политиком на этом посту с марта 2024 года.

Задачи Мацута

• Когда Вучич в первый раз объявил о намерении назначить Мацута премьер-министром, он перечислил задачи, которые предстоит решать новому правительству. В их число вошло противостояние внешнему давлению, решение вопроса с тарифами США, ускорение вступления страны в Евросоюз при условии сохранения стабильных отношений с Россией.

• По мнению экспертов, Мацут стал компромиссной фигурой, которая будет принята сербским обществом с учетом массовых протестов, которые проходят в стране последние месяцы. Еще в прошлом году он привлек к себе внимание, когда убеждал студентов покинуть митинги и вернуться к учебе.

• Мацута также можно охарактеризовать как технократичную фигуру, которая не будет вызывать противодействия внутри правящей коалиции и со стороны парламентской оппозиции. Он не является членом президентской партии и не будет ассоциироваться с командой Вучича, против которой протестуют жители страны.

• Эксперты считают, что новое правительство не будет готово к решению ключевого для Сербии вопроса, касающегося статуса Косова. Белград не признает его независимости, как того требует Евросоюз, так как такое действие приведет к политической гибели действующих властей.

Первые перестановки

• При формировании нового правительства главным сюрпризом стало отсутствие в его составе вице-премьера Александра Вулина. Ранее он возглавлял министерства обороны и внутренних дел. Вулин считается пророссийским политиком и неоднократно посещал Москву с официальными визитами, в 2023 году в отношении него США ввели санкции.

• Эксперты полагают, что отстранение Вулина произошло под давлением Евросоюза, а не стало инициативой сербских властей. Незадолго до перестановок в правительстве политик сам сообщил, что европейские чиновники ввели против него санкции и запретили въезд в страны ЕС. К тому же еврокомиссар по расширению Марта Кос заявляла, что в Брюсселе не хотят видеть Вулина в новом кабмине.

• Несмотря на это, аналитики считают обновленное правительство Сербии достаточно дружественным к России. Вместо Вулина может быть назначен новый чиновник, который будет ответственен за поддержание контактов и налаживание связей с Москвой.

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