Вулин назвал целью протестов в Сербии желание Запада столкнуть страну с Россией

Запад использует протесты студентов и оппозиционеров в Сербии, чтобы в дальнейшем столкнуть Белград с Москвой. Об этом 8 марта сообщил сербский вице-премьер Александр Вулин.

По его словам, у проходящих протестов нет социальной подоплеки, это «не движение за более справедливое или успешное общество».

Он уточнил, что в настоящее время в Сербии происходит «цветная революция», целью которой, как отмечает Вулин, является свержение власти и установление правительства, которое введет санкции против РФ, а также национализирует «Нефтяную индустрию Сербии» (NIS).

«Запад хочет Сербию навсегда столкнуть с Россией, и это главная цель «цветной революции», которой противостоим и которую ради Сербии и России мы должны победить», — сказал вице-премьер в беседе с «РИА Новости».

Поводом для начала антиправительственных протестов студентов и оппозиции с ноября 2024 года послужила гибель 15 человек в результате обрушения навеса железнодорожного вокзала в городе Нови-Саде. После трагедии министр строительства, транспорта и инфраструктуры Сербии Горан Весич подал в отставку.

Президент Сербии Александр Вучич 5 ноября назвал его увольнение только началом, предсказав череду отставок в скором времени. Так, 28 января текущего года на фоне протестов и раскола в обществе подал в отставку премьер-министр страны Милош Вучевич.