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В России врачи спасли зрение ребенку с редким течением тяжелого заболевания

Врачи РДКБ спасли зрение ребенку с редким течением ретинопатии недоношенных
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Специалисты офтальмологического отделения Российской детской клинической больницы (РДКБ) Минздрава России провели успешное многоэтапное лечение ребенку с крайне редким течением тяжелого заболевания — поздней реактивацией ретинопатии недоношенных. Врачам удалось стабилизировать патологический процесс и сохранить зрение пациенту. Об этом сообщила «Известиям» пресс-служба медицинского учреждения 18 апреля.

Мальчик из Москвы родился на 32-й неделе беременности. Как уточнили в РДКБ, недоношенность — ключевой фактор развития ретинопатии у детей, так как сетчатка глаза не успевает полностью покрыться сосудами к моменту преждевременных родов. В младенчестве ребенок получал лечение ретинопатии недоношенных — ингибитор фактора роста эндотелия сосудов (СЭФР). Препарат блокирует избыточную выработку фактора роста, который вызывает аномальный рост сосудов в ответ на нехватку кислорода в незрелой сетчатке. Применение такой методики позволило остановить патологический процесс у ребенка на 10 лет.

В возрасте 11 лет мальчик начал жаловаться на ухудшение зрения. Офтальмолог выявил у пациента отслойку сетчатки и направил на госпитализацию в Российскую детскую клиническую больницу. Как рассказал заведующий офтальмологическим отделением этого медучреждения Сергей Лесовой, в результате был поставлен диагноз «поздняя реактивация ретинопатии недоношенных», вызванная сохранением зон, не проросших сосудами после первичного лечения.

«Именно такие зоны могут вновь начать выделять фактор роста, провоцируя аномальное развитие сосудов даже спустя годы. Это крайне редкое явление, случаи у детей старше пяти-семи лет единичны в мировой практике и практически не изучены», — уточнил он.

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Врачи решили применить тактику, аналогичную лечению активной фазы ретинопатии недоношенных новорожденных, адаптировав ее под состояние пациента. На левом глазу, где уже развилась отслойка сетчатки, лечение проводилось в два этапа. На первом этапе ввели ингибитор СЭФР для подавления активизировавшегося патологического роста сосудов, а на втором — выполнили сложнейшее витреоретинальное хирургическое вмешательство и удалили измененное стекловидное тело и рубцовую ткань с поверхности сетчатки.

«Микроинвазивная операция проводилась через проколы диаметром порядка полумиллиметра. Мы рассекли и удалили множественные рубцовые тяжи в стекловидном теле, которые вызывали отслойку сетчатки, что позволило ей частично расправиться уже во время операции. Также провели лазерную коагуляцию для предотвращения рецидива отслойки», — объяснила врач-офтальмолог Юлия Кузнецова.

На правом глазу, где отслойки не было, но присутствовали аваскулярные зоны, была также проведена лазерная коагуляция сетчатки — она была необходима для предотвращения дальнейшего патологического роста сосудов и прогрессирования болезни.

Специалистам удалось спасти зрение мальчику и остановить опасный патологический процесс. На левом глазу, где уже происходила отслойка сетчатки, зрительная функция восстановилась с 2 до 30% от нормальных значений. Острота зрения на правом глазу также улучшилась до 80% от нормы. Теперь при помощи очковой коррекции ребенок сможет нормально видеть.

Ранее, 27 марта, врач-офтальмолог, врач-микрохирург «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Светлана Миргородская рассказала «Известиям», что отслоение сетчатки является опасной патологией. Оно возникает вследствие разрывов или витреоретинальных пролифераций, которые могут развиваться на фоне диабетической ретинопатии, а также инфекционных поражений — бактериальных или вирусных. Заподозрить проблему можно по таким симптомам, как вспышки света, молнии в поле зрения или появление плавающих темных пятен.

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