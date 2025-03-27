Офтальмолог назвала приводящие к потере зрения заболевания

Проблемы со зрением — явление распространенное. Однако важно понимать, что в некоторых случаях речь может идти о патологиях, которые могут привести к его полной потере. Поэтому важно вовремя распознать тревожные признаки. О них «Известиям» 27 марта рассказала врач-офтальмолог, врач-микрохирург «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Светлана Миргородская.

По ее словам, одной из наиболее опасных патологий является отслоение сетчатки. Оно возникает вследствие разрывов или витреоретинальных пролифераций, которые могут развиваться на фоне диабетической ретинопатии, а также инфекционных поражений — бактериальных или вирусных. Заподозрить проблему можно по таким симптомам, как вспышки света, молнии в поле зрения или появление плавающих темных пятен.

Вторая опасная патология — кровоизлияние в стекловидное тело, известное как гемофтальм. Оно может произойти из-за травм, резкого скачка артериального давления, разрывов сетчатки или осложнений сахарного диабета. Человек при этом замечает в глазах плавающие темные элементы, ощущает затуманенность или эффект «мути».

«Кроме того, опасно в этом плане и нарушение кровотока в сосудах сетчатки. Оно зачастую случается неожиданно, чаще утром, и проявляется в виде внезапного появления темного пятна перед глазами или даже кратковременной полной потери зрения», — добавила Миргородская.

Другое заболевание, вызывающее резкое ухудшение зрения, — передняя ишемическая нейропатия. По словам врача, это проявляется пятном в поле зрения или затуманенностью.

«Также стоит сказать про ретробульбарный неврит, возникающий на фоне инфекций, токсического воздействия (например, отравления алкоголем или тяжелыми металлами), а также рассеянного склероза. Он характеризуется постепенным ухудшением зрения, которое не поддается коррекции очками», — уточнила специалист.

По ее словам, внезапные нарушения зрения могут быть связаны и с другими факторами: инсультами, опухолевыми процессами, травмами, ожогами или переломами черепа.

«При любых тревожных симптомах необходимо как можно скорее обратиться к врачу: своевременное лечение напрямую влияет на вероятность восстановления зрительных функций», — резюмировала специалист.

Ранее, 6 марта, главный врач федеральной сети глазных клиник World Vision Clinic Зарина Курачинова рассказала «Известиям» о причинах возникновения глаукомы и ее симптомах. Основными причинами она назвала генетику, высокое внутриглазное давление, проблемы с сосудами и стресс. При появлении радужных кругов перед глазами, периодической размытости изображения, резком ухудшении зрения в темноте и головных болях следует обратиться к офтальмологу.