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Созданы зажигательные боеприпасы для дронов

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Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев
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В России разработаны и уже применяются мощные зажигательные боеприпасы для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые сбрасываются на блиндажи и другие объекты противника, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве.

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При срабатывании создается температура до 2 тыс. градусов, что позволяет гарантированно уничтожить врага путем поджога укрытий и подвалов домов. Это должно значительно упростить наступающим войскам штурмовые действия.

«Зажигательные боеприпасы активно применяются для поражения в первую очередь полевых складов, чтобы создать детонацию хранящихся там боеприпасов. Во-вторых, для выкуривания живой силы из блиндажей: начинается возгорание, и пожар заставляет противника покидать укрытие. В жаркое время года можно создавать пожары в лесополосах, в которых расположены фортификационные сооружения противника. Пожар и задымление не способствует тому, чтобы они там сидели», — рассказал «Известиям» председатель общественной организации «Офицеры России» Роман Шкурлатов.

Такие боеприпасы можно использовать и против техники — при удачном попадании можно вызвать детонацию боекомплекта, отметили эксперты.

«Высокотемпературный боеприпас при попадании в цель в районе своего горения прожигает поверхность, на которую упал. Он способен прожечь алюминиевую броню, которая сейчас широко используется, оставить глубокую воронку в бетонной или кирпичной поверхности. За преградой, которую он прожигает, сильно повышается температура. Причем так, что боекомплект боевой бронемашины или склад боеприпасов взлетит на воздух, не дожидаясь, когда открытый огонь доберется до них», — рассказал «Известиям» специалист по химическому оружию Олег Желтоножко.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Дрон-огонь: разработаны зажигательные боеприпасы для БПЛА

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