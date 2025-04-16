В Китае указали на иррациональный уровень США в использовании пошлин

Угрозы США ввести пошлины в 245% для Китая свидетельствуют об иррациональном уровне, которого достигли Соединенные Штаты в использовании торговых тарифов в качестве оружия. Об этом 16 апреля сообщили в министерстве коммерции КНР.

«Китай отметил, что совокупные пошлины на различные наименования определенных товаров, экспортируемых из Китая в США, могут повыситься до 245%. Это полностью демонстрирует, что США достигли иррационального уровня в использовании пошлин в качестве инструмента и оружия», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В минкоммерции республики подчеркнули, что КНР не будет обращать внимание на «бессмысленную игру США с тарифными цифрами», однако при дальнейших попытках ущемлять свои интересы даст решительный ответ.

Ранее в этот день в Белом доме сообщили, что в США рассматривают возможность введения пошлин в размере до 245% на импорт товаров из Китая. Отмечается, что мера связана с обострением торгового противостояния между двумя странами.

Президент США Дональд Трамп 2 апреля объявил о введении базовых пошлин в 10% на поставляемую из других стран продукцию. Для Евросоюза (ЕС) этот показатель был повышен до 20%, а для Китая — до 34%. Пекин 4 апреля ввел ответные пошлины в 34% против Соединенных Штатов, после чего Вашингтон анонсировал повышение антикитайских пошлин до 104%. Позднее власти в Пекине приняли решение в качестве зеркальной меры повысить пошлины на импортируемые из США товары до 84%.

Трамп 9 апреля заявил о приостановке действия ранее введенных для ряда стран пошлин на 90 дней. Он также анонсировал немедленное повышение пошлин на продукцию из Китая до 125%. 10 апреля этот показатель достиг 145%.