АТОР проверит сообщения о переселении более 300 российских туристов в Хургаде
Ассоциация туроператоров России (АТОР) проверяет информацию о переселении более 300 российских туристов в египетской Хургаде. Об этом 16 апреля сообщили «Известиям» в пресс-службе организации.
Ранее в cети появилась информация, что более 300 туристов из России экстренно переселили из отеля в Хургаде в связи с антисанитарией и отсутствием электричества.
«Туроператоры находятся на связи с туристами и с партнерами на принимающей стороне. Принимаются меры по урегулированию возникших проблем», — подчеркнули в ассоциации.
Ранее, 27 марта, в Хургаде произошло крушение батискафа. На судне находилось 45 граждан РФ, шестеро из которых, включая двоих детей, погибли. Позднее отец пострадавшей при крушении батискафа в Египте девочки сообщил о ее смерти. В организовавшей экскурсию компании Sharm Hurghada Excursions сообщили «Известиям», что батискаф эксплуатировали около 10 лет.