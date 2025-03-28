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В генконсульстве РФ сообщили о состоянии пострадавших в Хургаде россиян

Генконсульство: состояние пострадавших в Хургаде россиян не вызывает опасений
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Фото: TASS/STRINGER
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Состояние пострадавших граждан России при крушении туристического батискафа «Синдбад» у побережья курорта Хургада в Египте не вызывает опасений. Об этом 27 марта сообщили в генеральном консульстве РФ в Хургаде.

«На настоящий момент в больницах Хургады остаются семь российских граждан, включая пятерых несовершеннолетних. По словам врачей, их состояние не вызывает опасений», — говорится в сообщении генконсульства в Telegram-канале.

В генконсульстве также подтвердили, что в результате аварии батискафа «Синдбад» погибли шесть россиян, в том числе двое детей.

«Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших», — добавили в консульстве.

Голубая бездна: батискаф с россиянами на борту затонул в Хургаде
Прогулочное судно «Синдбад» потерпело крушение недалеко от берега, среди погибших двое детей

О крушении батискафа с россиянами на борту у берегов Хургады стало известно ранее в этот день. На судне находились 45 граждан РФ. В компании Sharm Hurghada Excursions, которая организовала экскурсию, сообщили «Известиям», что батискаф эксплуатировали около 10 лет.

Туристка Екатерина рассказала в беседе с «Известиями», что в затонувший батискаф вода начала поступать через люки практически сразу после спуска людей на судно. Она отметила, что после произошедшего ее мать и дочь находятся в тяжелом состоянии.

Губернатор провинции Красное моря Амр Ханафи позже сообщил, что число погибших граждан России при крушении батискафа у берегов Хургады увеличилось до шести человек. По его словам, в больницы были доставлены 29 пострадавших.

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