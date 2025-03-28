В генконсульстве РФ сообщили о состоянии пострадавших в Хургаде россиян
Состояние пострадавших граждан России при крушении туристического батискафа «Синдбад» у побережья курорта Хургада в Египте не вызывает опасений. Об этом 27 марта сообщили в генеральном консульстве РФ в Хургаде.
«На настоящий момент в больницах Хургады остаются семь российских граждан, включая пятерых несовершеннолетних. По словам врачей, их состояние не вызывает опасений», — говорится в сообщении генконсульства в Telegram-канале.
В генконсульстве также подтвердили, что в результате аварии батискафа «Синдбад» погибли шесть россиян, в том числе двое детей.
«Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших», — добавили в консульстве.
О крушении батискафа с россиянами на борту у берегов Хургады стало известно ранее в этот день. На судне находились 45 граждан РФ. В компании Sharm Hurghada Excursions, которая организовала экскурсию, сообщили «Известиям», что батискаф эксплуатировали около 10 лет.
Туристка Екатерина рассказала в беседе с «Известиями», что в затонувший батискаф вода начала поступать через люки практически сразу после спуска людей на судно. Она отметила, что после произошедшего ее мать и дочь находятся в тяжелом состоянии.
Губернатор провинции Красное моря Амр Ханафи позже сообщил, что число погибших граждан России при крушении батискафа у берегов Хургады увеличилось до шести человек. По его словам, в больницы были доставлены 29 пострадавших.