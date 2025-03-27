Губернатор Красного моря сообщил о шести погибших россиянах при крушении батискафа

Число погибших граждан России при крушении батискафа у берегов Хургады увеличилось до шести человек. Об этом 27 марта сообщил губернатор провинции Красное моря Амр Ханафи.

«В больницы были доставлены 29 пострадавших. Погибли шесть иностранцев — россияне», — приводит его заявление администрация региона в соцсети Facebook (принадлежит признанной экстремистской компании Meta, ее деятельность запрещена в РФ).

Кроме того, Ханафи посетил больницу, где поинтересовался состоянием пострадавших.

О крушении батискафа с россиянами на борту у берегов Хургады стало известно ранее в этот день. На судне находились 45 граждан РФ. В компании Sharm Hurghada Excursions, которая организовала экскурсию, сообщили «Известиям», что батискаф эксплуатировали около 10 лет.

Туристка Екатерина рассказала в беседе с «Известиями», что в затонувший батискаф вода начала поступать через люки практически сразу после спуска людей на судно. Она отметила, что после произошедшего ее мать и дочь находятся в тяжелом состоянии.