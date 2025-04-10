Отец пострадавшей при крушении батискафа в Египте девочки сообщил о ее смерти
Девочка, которая пострадала при крушении туристического батискафа «Синдбад» в Египте, скончалась в больнице, сообщил 10 апреля «Известиям» ее отец.
По его данным, смерть была констатирована в среду, 9 апреля. Он уточнил, что с момента крушения девочка была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.
Таким образом, число погибших при крушении батискафа в Египте возросло до семи человек.
О крушении батискафа с россиянами на борту у берегов Хургады стало известно 27 марта. На судне находилось 45 граждан РФ, шестеро из которых, включая двоих детей, погибли. В организовавшей экскурсию компании Sharm Hurghada Excursions сообщили «Известиям», что батискаф эксплуатировали около 10 лет.
Источник «Известий» сообщил 28 марта, что две россиянки, в том числе маленькая девочка, находятся в больнице после крушения батискафа. Российские медики находились на связи с лечащим врачом пострадавшего ребенка. В генеральном консульстве России в Хургаде сообщили о начале процесса репатриации тел россиян.