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Отец пострадавшей при крушении батискафа в Египте девочки сообщил о ее смерти

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Фото: Global Look Press/Ali Awad
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Девочка, которая пострадала при крушении туристического батискафа «Синдбад» в Египте, скончалась в больнице, сообщил 10 апреля «Известиям» ее отец.

По его данным, смерть была констатирована в среду, 9 апреля. Он уточнил, что с момента крушения девочка была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Таким образом, число погибших при крушении батискафа в Египте возросло до семи человек.

Голубая бездна: батискаф с россиянами на борту затонул в Хургаде
Прогулочное судно «Синдбад» потерпело крушение недалеко от берега, среди погибших двое детей

О крушении батискафа с россиянами на борту у берегов Хургады стало известно 27 марта. На судне находилось 45 граждан РФ, шестеро из которых, включая двоих детей, погибли. В организовавшей экскурсию компании Sharm Hurghada Excursions сообщили «Известиям», что батискаф эксплуатировали около 10 лет.

Источник «Известий» сообщил 28 марта, что две россиянки, в том числе маленькая девочка, находятся в больнице после крушения батискафа. Российские медики находились на связи с лечащим врачом пострадавшего ребенка. В генеральном консульстве России в Хургаде сообщили о начале процесса репатриации тел россиян.

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