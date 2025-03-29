Две россиянки находятся в больнице после крушения батискафа в Египте
Две россиянки, в том числе один ребенок, находятся в больнице после крушения батискафа у побережья Хургады в Египте. Об этом 29 марта сообщил источник «Известий».
По его данным, среди пострадавших есть маленькая девочка, которая сейчас подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Предварительно, после стабилизации состояния ее могут перевести на лечение в Москву.
В настоящее время российские медики проводят консультации касательно состояния ребенка по видеосвязи.
О крушении батискафа с россиянами на борту у берегов Хургады стало известно 27 марта. На судне находились 45 граждан РФ. Погибли шесть россиян, в том числе двое детей.
В компании Sharm Hurghada Excursions, которая организовала экскурсию, сообщили «Известиям», что батискаф эксплуатировали около 10 лет.