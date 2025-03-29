Реклама
Прямой эфир
Мир
СМИ узнали о требовании США к компаниям Франции отказаться от политики инклюзивности
Общество
Семь человек задержали по делу вирусной программы Mamont
Мир
Замминистра обороны РФ Фомин обсудил военное сотрудничество с руководством Мьянмы
Мир
СМИ указали на необходимость ЕС отказаться от плана по вводу войск на Украину
Мир
Число погибших в результате землетрясения в Мьянме превысило 1 тыс. человек
Мир
Президент Бразилии подтвердил планы приехать на празднование Дня Победы в Москве
Мир
Глава Пентагона подвергся критике за присутствие жены на секретных встречах
Армия
ВС России освободили Пантелеймоновку в ДНР и Щербаки в Запорожской области
Мир
Две россиянки находятся в больнице после крушения батискафа в Египте
Мир
Премьер Саксонии выразил надежду на восстановление ФРГ сотрудничества с Россией
Мир
Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано рядом со столицей Мьянмы
Мир
WSJ назвала геополитическую неактуальность причиной нелюбви Трампа к Европе
Мир
Блок «Победа» сообщил о намерении стороны защиты оспорить продление ареста Гуцул
Мир
В Дании заявили о планах закупить сотни морских мин для усиления обороноспособности
Армия
ВС РФ освободили Малые Щербаки в Запорожской области и Мирное в ДНР
Мир
Экс-посол Украины заявил о проигрыше Киева и Вашингтона на переговорах в Эр-Рияде
Общество
ВСУ потеряли за сутки более 190 военных в Курской области

Две россиянки находятся в больнице после крушения батискафа в Египте

0
EN
Фото: TASS
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Две россиянки, в том числе один ребенок, находятся в больнице после крушения батискафа у побережья Хургады в Египте. Об этом 29 марта сообщил источник «Известий».

По его данным, среди пострадавших есть маленькая девочка, которая сейчас подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Предварительно, после стабилизации состояния ее могут перевести на лечение в Москву.

В настоящее время российские медики проводят консультации касательно состояния ребенка по видеосвязи.

Голубая бездна: батискаф с россиянами на борту затонул в Хургаде
Прогулочное судно «Синдбад» потерпело крушение недалеко от берега, среди погибших двое детей

О крушении батискафа с россиянами на борту у берегов Хургады стало известно 27 марта. На судне находились 45 граждан РФ. Погибли шесть россиян, в том числе двое детей.

В компании Sharm Hurghada Excursions, которая организовала экскурсию, сообщили «Известиям», что батискаф эксплуатировали около 10 лет.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025