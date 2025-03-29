Врачи из России дистанционно следят за состоянием пострадавшей в Египте девочки
Российские медики находятся на связи с лечащим врачом девочки, которая пострадала при крушении батискафа в Египте. Об этом 29 марта сообщил «Известиям» помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.
Он рассказал, что ребенку провели дистанционную консультацию. Кузнецов заявил, что доктора из Российской детской клинической больницы Минздрава РФ продолжат следить за динамикой состояния девочки.
О крушении батискафа с россиянами на борту у берегов Хургады стало известно 27 марта. На судне находились 45 граждан РФ. Погибли шесть россиян, в том числе двое детей.
28 марта сообщалось, что две россиянки, в том числе один ребенок, находятся в больнице после крушения батискафа. Маленькая девочка подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Предварительно, после стабилизации состояния ее могут перевезти на лечение в Москву.