Начался процесс репатриации тел погибших при крушении батискафа россиян

Начался процесс репатриации тел россиян, которые погибли при крушении батискафа «Синдбад» у побережья курорта Хургада в Египте. Об этом 29 марта сообщили в генеральном консульстве России в Хургаде.

«Процесс репатриации начат. Мы выдали документы», — передает слова генконсульства «РИА Новости».

Процесс займет определенное время в соответствии с процедурами, добавили в российском диппредставительстве. Отмечается, что расходы за репатриацию тел несут страховые компании.

О крушении батискафа с россиянами на борту у берегов Хургады стало известно 27 марта. На судне находилось 45 граждан РФ. Погибло шесть россиян, в том числе двое детей. В компании Sharm Hurghada Excursions, которая организовала экскурсию, сообщили «Известиям», что батискаф эксплуатировали около 10 лет.

28 марта сообщалось, что две россиянки, в том числе один ребенок, находятся в больнице после крушения батискафа. Маленькая девочка подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Российские медики находятся на связи с лечащим врачом девочки. Предварительно, после стабилизации состояния ее могут перевезти на лечение в Москву.