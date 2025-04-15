Реклама
Прямой эфир
Мир
Нечаев заявил о готовности РФ работать с правительством Мерца
Экономика
Порядка 42% коммунальных сетей в России требуют замены
Мир
Премьер Франции анонсировал выделение €3 млрд на оборону
Мир
Трамп раскритиковал Китай за отказ от сделки с Boeing
Общество
МВД РФ поможет получить гражданство повару Житникову из Германии
Мир
Восемь стран присоединились к санкциям ЕС против Беларуси
Авто
Дилеры сообщили об усилении скидок на китайские авто в апреле
Экономика
Путин призвал навести порядок в сфере семейной ипотеки
Мир
Посол РФ заявил о попытках замалчивания в ФРГ роли СССР в победе над нацизмом
Экономика
Набиуллина призвала не допускать темпов роста ипотеки за счет рискованных кредитов
Мир
СМИ указали на изменение «политики» Каллас из-за провала идеи по фонду для Украины
Мир
Фицо заявил о своем приезде в Москву 9 мая вопреки запретам Каллас
Мир
Нарышкин и Лукашенко на встрече в Минске обсудили проблемы международной обстановки
Мир
В МИД РФ назвали циничной атаку ВСУ по Курской области на фоне заявлений о мире
Мир
Госдеп США одобрил продажу ракет Stinger Марокко на $825 млн
Общество
Хуснуллин призвал проработать программу рассрочки после ввода жилья в эксплуатацию
Общество
В Москве открылась фотовыставка «Непокоренные» с работами Мартемьянова

Трамп раскритиковал Китай за отказ от сделки с Boeing

0
EN
Фото: REUTERS/Nathan Howard
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Президент США Дональд Трамп подверг критике запрет, вынесенный правительством КНР для авиакомпаний страны, на закупку самолетов американской корпорации Boeing.

«Интересно, что они только что отказались от крупной сделки с Boeing, заявив, что «не примут» полностью готовые самолеты», — написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Американский лидер также подчеркнул, что «на линии фронта с противниками, такими как Китай, всякий раз, когда начинаются торговые переговоры или, в данном случае, торговая война», всегда оказываются фермеры, и пообещал защищать их интересы.

«В мой первый срок Китай был жесток с нашими фермерами, я попросил патриотов держаться, и была заключена отличная торговая сделка <…> Это была отличная сделка для США, пока не пришел жулик (англ. Crooked) Джо Байден и не проигнорировал ее <…> У них не было никакого уважения к администрации Байдена, и кто может их за это винить?» — резюмировал политик.

Рыночные условности: КНР и ЕС могут объединиться в торговой войне против США
Доля их суммарного ВВП в мировой экономике дойдет до трети в ближайшие годы, но вряд ли страны снимут все барьеры

Ранее в этот день агентство Bloomberg сообщило, что Китай призвал свои авиакомпании не принимать дальнейшие поставки самолетов Boeing в рамках ответных мер на пошлины президента США Дональда Трампа в размере 145%.

2 апреля Трамп объявил о введении базовых пошлин в 10% на поставляемую из других стран продукцию. Для Евросоюза (ЕС) этот показатель был повышен до 20%, а для Китая — до 34%. Пекин 4 апреля ввел ответные пошлины в 34% против Соединенных Штатов, после чего Вашингтон анонсировал повышение антикитайских пошлин до 104%. Позднее власти Китая приняли решение в качестве зеркальной меры повысить пошлины на импортируемые из США товары до 84%.

9 апреля президент Трамп заявил о приостановке действия ранее введенных для ряда стран пошлин на 90 дней. Он также анонсировал немедленное повышение пошлин на продукцию из Китая до 125%. 10 апреля этот показатель достиг 145%.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025