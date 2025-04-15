Трамп раскритиковал Китай за отказ от сделки с Boeing

Президент США Дональд Трамп подверг критике запрет, вынесенный правительством КНР для авиакомпаний страны, на закупку самолетов американской корпорации Boeing.

«Интересно, что они только что отказались от крупной сделки с Boeing, заявив, что «не примут» полностью готовые самолеты», — написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Американский лидер также подчеркнул, что «на линии фронта с противниками, такими как Китай, всякий раз, когда начинаются торговые переговоры или, в данном случае, торговая война», всегда оказываются фермеры, и пообещал защищать их интересы.

«В мой первый срок Китай был жесток с нашими фермерами, я попросил патриотов держаться, и была заключена отличная торговая сделка <…> Это была отличная сделка для США, пока не пришел жулик (англ. Crooked) Джо Байден и не проигнорировал ее <…> У них не было никакого уважения к администрации Байдена, и кто может их за это винить?» — резюмировал политик.

Ранее в этот день агентство Bloomberg сообщило, что Китай призвал свои авиакомпании не принимать дальнейшие поставки самолетов Boeing в рамках ответных мер на пошлины президента США Дональда Трампа в размере 145%.

2 апреля Трамп объявил о введении базовых пошлин в 10% на поставляемую из других стран продукцию. Для Евросоюза (ЕС) этот показатель был повышен до 20%, а для Китая — до 34%. Пекин 4 апреля ввел ответные пошлины в 34% против Соединенных Штатов, после чего Вашингтон анонсировал повышение антикитайских пошлин до 104%. Позднее власти Китая приняли решение в качестве зеркальной меры повысить пошлины на импортируемые из США товары до 84%.

9 апреля президент Трамп заявил о приостановке действия ранее введенных для ряда стран пошлин на 90 дней. Он также анонсировал немедленное повышение пошлин на продукцию из Китая до 125%. 10 апреля этот показатель достиг 145%.