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ЕС за I квартал 2025 года приблизился к прошлогоднему уровню импорта газа из РФ

Представитель ЕК: ЕС за I квартал 2025 года получил 16% СПГ от импорта из РФ
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Фото: TASS/Stefan Sauer
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Европейский союз (ЕС) в I квартале 2025 года импортировал из России 16% от общего объема потребляемого сжиженного природного газа (СПГ), что приближается к соответствующему соотношению закупки топлива за весь 2024 год. Об этом 15 апреля заявила представитель Еврокомиссии (ЕК) Анна-Кайса Итконен на пресс-конференции в Брюсселе.

«В этом году импорт СПГ из России составляет 16%. В прошлом году было импортировано 20 млрд кубометров, что составило 20%», — сказала Итконен, трансляция ее выступления велась на сайте аудиовизуальной службы ЕК.

Она уточнила, что Евросоюз по-прежнему намерен полностью отказаться от российских энергоресурсов.

По словам представителя ЕК, предстоящий план по энергетической стратегии ЕС будет представлен на следующей неделе, он должен включать и отказ от импорта российского сжиженного газа.

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Ранее в этот день сообщалось, что ЕС изучает юридические варианты расторжения контрактов на поставку российского газа без выплаты штрафов. Уточняется, что этот вопрос рассматривается в рамках дорожной карты по отказу блока от российского ископаемого топлива к 2027 году.

До этого, 17 марта, эксперт и преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков в беседе с «Известиями» предрек рост цен на газ в Европе в случае отказа от российского СПГ. По его словам, чтобы заменить российский газ, Европе придется переориентировать поставки из Катара, который сейчас отправляет свое топливо в Азию.

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