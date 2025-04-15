ЕС за I квартал 2025 года приблизился к прошлогоднему уровню импорта газа из РФ
Европейский союз (ЕС) в I квартале 2025 года импортировал из России 16% от общего объема потребляемого сжиженного природного газа (СПГ), что приближается к соответствующему соотношению закупки топлива за весь 2024 год. Об этом 15 апреля заявила представитель Еврокомиссии (ЕК) Анна-Кайса Итконен на пресс-конференции в Брюсселе.
«В этом году импорт СПГ из России составляет 16%. В прошлом году было импортировано 20 млрд кубометров, что составило 20%», — сказала Итконен, трансляция ее выступления велась на сайте аудиовизуальной службы ЕК.
Она уточнила, что Евросоюз по-прежнему намерен полностью отказаться от российских энергоресурсов.
По словам представителя ЕК, предстоящий план по энергетической стратегии ЕС будет представлен на следующей неделе, он должен включать и отказ от импорта российского сжиженного газа.
Ранее в этот день сообщалось, что ЕС изучает юридические варианты расторжения контрактов на поставку российского газа без выплаты штрафов. Уточняется, что этот вопрос рассматривается в рамках дорожной карты по отказу блока от российского ископаемого топлива к 2027 году.
До этого, 17 марта, эксперт и преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков в беседе с «Известиями» предрек рост цен на газ в Европе в случае отказа от российского СПГ. По его словам, чтобы заменить российский газ, Европе придется переориентировать поставки из Катара, который сейчас отправляет свое топливо в Азию.