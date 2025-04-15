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FT заявила об изучении ЕС возможности разрыва контрактов на поставку газа из РФ

FT: ЕС ищет способ разорвать газовые контракты с РФ без выплаты огромных штрафов
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Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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Европейский союз (ЕС) изучает юридические варианты расторжения контрактов на поставку российского газа без выплаты штрафов. Об этом 15 апреля сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники среди европейских чиновников.

Уточняется, что данный вопрос изучается в рамках дорожной карты по избавлению блока от российского ископаемого топлива к 2027 году.

«Брюссель изучает юридические возможности, которые позволили бы европейским компаниям разорвать долгосрочные контракты на поставку российского газа без выплаты крупных штрафов Москве», — говорится в материале.

По словам трех знакомых с ситуацией чиновников, в настоящее время Еврокомиссия (ЕК) изучает договоры и возможность объявления форс-мажора, что впоследствии позволит импортерам отказаться от обязательств без уплаты дополнительных сборов. Один из источников уточнил, что если идея состоит в уклонении от уплаты Москве неустойки, то выплата компенсации «подорвет весь замысел».

В FT подчеркнули, что обсуждение такого шага служит примером борьбы Евросоюза за «отучение от российских энергоносителей».

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Агентство Reuters накануне сообщило, что производители из Европы допустили возвращение к газу из РФ из-за политики президента США Дональда Трампа. Исполнительный вице-президент французской энергетической и газовой компании Engie Дидье Олло заявил, что в случае мирного урегулирования конфликта на Украине европейцы могли бы вернуться к объемам поставок в 60 млрд куб. м в год либо 70 млрд куб. м, включая СПГ.

Ранее, 17 марта, эксперт и преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в беседе «Известиями» предрек рост цен на газ в Европе в случае отказа от российского СПГ. По его словам, чтобы заменить российский газ, Европе придется переориентировать поставки из Катара, который сейчас отправляет свое топливо в Азию.

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