Дрон ВСУ атаковал девятиэтажный дом в Херсонской области

Дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал девятиэтажный дом в населенном пункте Алешки в Херсонской области. Об этом 15 апреля сообщил источник «Известий» в администрации региона.

Уточняется, что Алешкинский МО подвергся атаке украинских дронов-камикадзе «Баба-яга».

По словам источника, жилой дом был атакован 08:50 по московскому времени. Информации о пострадавших нет.

Ранним утром 15 апреля стало известно о массированном ударе украинских дронов по Курской области. В результате произошло возгорание в нескольких домах, а также погибла 85-летняя женщина. Девять мирных жителей пострадали. Огонь повредил два многоэтажных здания и три частных домовладения. Один из снарядов попал в гараж скорой помощи, в результате повреждено 11 служебных автомобилей. По факту атаки возбуждено уголовное дело о террористическом акте.