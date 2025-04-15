В Курской области 85-летняя женщина погибла из-за атаки дронов

В Курской области из-за массированной атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) произошло возгорание в нескольких домах, также погибла пожилая женщина. Об этом во вторник, 15 апреля, сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Сегодня ночью Курск подвергся массированной атаке. В результате целенаправленных ударов БПЛА по мирной инфраструктуре произошло возгорание в нескольких домах», — говорится в сообщении в Telegram-канале администрации Курской области.

От огня пострадали два многоэтажных здания, а также три частных домовладения.

Помимо погибшей 85-летней женщины, еще девять человек получили осколочные ранения, черепно-мозговые травмы, ожоги и другие травмы. Им оказывают помощь медики.

Один из ударов пришелся на гараж скорой помощи, из-за чего были повреждены 11 служебных машин.

На местах происшествий работают оперативные службы. Информация о последствиях уточняется.

Ранее, 14 апреля, врио губернатора региона Александр Хинштейн рассказал, что при обстреле села Забужевка Беловского района со стороны ВСУ погибли два мирных жителя — 51-летний мужчина и 61-летняя женщина. Кроме того, женщина 1945 года рождения получила акубаротравму, ее госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.